Общество 03 апреля 2024, 18:49 «Авито Работа»: 29% россиян хотя бы раз уходили с работы до окончания испытательного срока

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Более 29% россиян признались, что хотя бы раз в жизни уходили с работы по итогам испытательного срока или еще до его окончания. Об этом сообщил «Ридус» со ссылкой на результаты опроса сервиса «Авито Работа».

Главной причиной такого решения опрошенные назвали неподходящий график работы и низкий уровень зарплаты. Около 23% респондентов понимали, что не смогут влиться в рабочий коллектив.

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Более 18% россиян во время испытательного срока получали более привлекательное предложение по работе, еще 16% соотечественников не нашли возможностей для карьерного роста.