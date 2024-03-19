Общество 19 марта 2024, 15:58 «Авито»: продажи комнатных растений выросли на 36% за год

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В России продолжает набирать популярность тренд на озеленение квартир. За год продажи комнатных растений выросли на 36%. Об этом свидетельствуют результаты исследования «Авито», сообщил «ФедералПресс».

Чаще всего для украшения жилплощади покупают замиокулькас, орхидеи и алоказии. Основная масса поклонников домашней флористики — молодежь.

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Большинство опрошенных заявили, что приобретают растения для создания уюта. Некоторые таким образом хотят улучшить воздух в помещении.