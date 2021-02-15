«Авито» переделают в торговую площадку

Сервис для онлайн-объявлений «Авито» превратится в маркетплейс. Покупать товары можно будет на сайте. Это можно сделать уже сейчас в тестовом режиме.

Как пишет «Коммерсант», раньше продавцы заключали торговые сделки непосредственно с покупателями или через «Авито Доставку». Теперь оплатить покупку можно будет на сайте. Сервис будет брать комиссию. В компании уточнили, что принцип работы с объявлениями сохранится.

«Аудитория „Авито“ в России в ноябре 2020 года, по данным Mediascope, достигла 40,4 миллиона человек. <…> В январе 2019 года южноафриканский холдинг Naspers консолидировал 99,6% „Авито“, вся компания на тот момент была оценена в 3,85 миллиарда долларов», — рассказал изданию управляющий директор «Авито Товаров» Алексей Куракин.

В компании рассчитывают, что нововведение принесет рост выручки. Руководство «Авито» планирует войти в число лидеров среди маркетплейсов России в течение нескольких лет.

Генеральный директор агентства «Infoline-Аналитика» Михаил Бурмистров отметил, что сервис «Авито» запоздал с этим решением, хотя у него есть все необходимое, чтобы превратиться в торговую площадку.