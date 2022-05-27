«Авито» объявил конкурс с подарками в честь 100 млн объявлений на платформе

Пользователи разместили более 100 миллионов объявлений на платформе «Авито». В честь этого компания объявила конкурс, победители которого получат подарки от всех бизнес-направлений платформы.

С начала 2022 года пользователи стали активнее размещать свои объявления на «Авито». Интенсивность публикаций увеличилась более чем в два раза по сравнению с 2021 и 2020 годами. За период с января по май активных пользователей стало на 20% больше. В конце мая специалисты «Авито» зафиксировали почти один миллион новых объявлений в день. Такая цифра стала рекордной.

Сейчас в разделе «Авито Товары» размещено 70,403 миллиона объявлений. В «Авто и запчасти» зафиксировано 22,64 миллиона объявлений, а в разделе «Работа» — 3,78 миллиона объявлений. Еще 2,56 миллиона объявлений опубликовано в «Недвижимости», а 2,41 миллиона — в «Услугах».

«Наше преимущество — мотивированная и активная аудитория, готовая покупать. Каждую секунду на платформе проходит более семи сделок. На днях мы перешагнули рубеж 100 миллионов объявлений, это на 20% больше показателя, с которого мы начали этот год», — отметил коммерческий директор «Авито» Игорь Макаров.

Он добавил, что сейчас «Авито» является самой массовой платформой для коммерции в России. Платформа насчитывает 20 миллионов частных продавцов и более трех миллионов от бизнеса. Это более половины официально зарегистрированных в России компаний малого и среднего бизнеса. Причем инвестиции в платформу продолжаются, а целью компании является непрерывный рост бизнеса клиентов.

«Фактически, „Авито“ — это готовая инфраструктура для развития малого и среднего бизнеса в России. Сегодня наша приоритетная задача — предоставить эту инфраструктуру бизнесу. Сделать ее надежной и удобной, выгодной и полезной. Помочь найти новые каналы сбыта или, наоборот, удовлетворить потребности населения. Особенно в сегментах, откуда ушли привычные игроки рынка. И мы это делаем!» — подчеркнул Макаров.

В связи с преодолением рубежа компания объявила конкурс, в рамках которого выберут по 10 пользователей-частников и столько же пользователей из бизнес-клиентов в каждой категории. Участвовать в конкурсе будут все объявления, размещенные на платформе в период с 26 мая, 14:00, по 02 июня, до 14:00. Победителей выберут в случайном порядке. Для них подготовили подарки в каждой категории.

«Авито Недвижимость» подготовила 20 сертификатов на бесплатное недельное проживание в Краснодарском крае в летний сезон на любые даты от партнера «Море Апартаментов». «Авито Авто» предоставит победителям сертификат на комплект летней резины. Также b2b-клиенты «Авито» получат доступ к совместному обучающему курсу для авто профессионалов от «Авито» и «Автобосс». Еще им подарят бесплатный доступ к тарифу «Максимальный» на 30 дней, который дает возможности двух начальных тарифов и инструменты брендирования: страницу компании с запоминающимся адресом, логотип в объявлениях и результатах поиска.

«Авито Работа» позаботится о победителях, предоставив 10 b2b-клиентам сертификаты на покупку книг и товаров в магазине издательства МИФ для себя и сотрудников, а 10 пользователей, разместивших свое резюме, получат полугодовое сопровождение карьерного консультанта. «Авито Услуги» подарит цикл бесплатных консультаций от профессиональных авитологов, которые помогут эффективно использовать платформу, а также по 20 тысяч бонусов на продвижение своих услуг. «Авито Товары» подготовили для победителей 20 современных электросамокатов.

Результаты розыгрыша объявят на специальной странице проекта и официальном Telegram-канале «Авито» не позднее 10 июня, 21:00. С правилами проведения конкурса можно ознакомиться на странице проекта.