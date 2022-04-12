«Авито Недвижимость» начала выделять уникальные объявления

«Авито Недвижимость» будет отмечать специальным бейджем уникальные объявления в категории купли-продажи вторичной недвижимости в Москве и области, которые не представлены ни на каких других платформах. Значок «Только на Авито» будут получать объявления, которые на момент проверки не были замечены на каких-то еще ресурсах.

Проверки будут проводиться регулярно — раз в 2-3 дня.

«Мы провели А/В тестирование бейджа и заметили, что с ним объявления становятся заметнее и эффективнее. Это будет удобно и для наших партнеров, и для покупателей, которые смогут видеть объявления от надежных и проверенных продавцов в приоритетном порядке», — прокомментировал старший менеджер направления «Вторичной недвижимости» «Авито Недвижимости» Илья Лукьянкин.

На данном этапе отмечаться будут только агентства недвижимости Москвы и Московской области, однако в перспективе практика может быть масштабирована и на другие регионы, уточнили в компании.