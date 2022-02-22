«Авито» назвал самые популярные товары к 23 Февраля

Сервис «Авито» составил отчет о том, какие подарки стали самыми популярными на 23 Февраля. Об этом сообщил «Ридус».

Чаще всего в качестве подарка выбирались книги. Средний чек на этот товар составил 1030 рублей.

«В этом феврале женщины России чаще всего предпочитали дарить мужчинам книги — их покупали на 48% чаще, чем в прошлом», — говорится в отчете «Авито».

Также популярны и полезные подарки, так как носки или одежда. Продажи первых выросли на 42% по сравнению с прошлым годом, а средний чек составил 2340 рублей. Одежду покупали на 17% чаще.

Кроме того, популярностью пользуются и часы — их продажи увеличились на 35%. Средний чек равен 8760 рублей. Еще один частый подарок — уходовая косметика (+16% продаж), средний чек — 620 рублей.

«Наименьший процент женщин предпочли порадовать мужчин гаджетами — по сравнению с прошлым годом продажи ноутбуков на „Авито“ в России выросли на 6%. Приобрести устройство можно в среднем за 20 850 рублей», — рассказали авторы отчета.