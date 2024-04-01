Общество 01 апреля 2024, 16:48 «Авито»: главными трендами 2024 года станут длинные юбки и бахрома

Читать 360tv в

Длинные юбки, ремни с акцентными крупными бляшками и бахрома — это главные тренды в одежде в 2024 году. Об этом сообщил Ura.ru со ссылкой на пресс-службу «Авито».

Также стоит пополнить гардероб прозрачными лонгсливами и легкими блузами. Кроме того, стилисты рекомендуют обзавестись трикотажными жилетами и платьями-баллонами.

Реклама

«Будет востребована <…> и бахрома, как элемент, придающий динамику и оригинальность стилю», — отметили стилисты «Авито».

Авторы: