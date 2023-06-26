Общество 26 июня 2023, 16:03 «Авито»: число вакансий в российском IT-секторе выросло на 166% за 2023 год

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Аналитики сервиса «Авито Работа» выяснили, что с начала 2023 года число вакансий в российском IT-секторе выросло более чем на 166%. Об этом написал сайт NEWS.ru.

Самый высокий спрос на IT-специалистов показали такие города, как Москва, Санкт-Петербург и Казань.

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«В том числе появилось больше вакансий для аналитиков с частичной занятостью», — говорится в сообщении сервиса.

Спрос также отмечается на специалистов технической поддержки, SMM-специалистов и SEO-специалистов.