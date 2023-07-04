Общество 04 июля 2023, 16:49 «Авито Авто»: большинство россиян хотели бы отправиться в путешествие на автомобиле этим летом

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Большинство соотечественников готовы отправиться этим летом в путешествие по России протяженностью более 100 километров на автомобиле. Об этом сообщила «Российская газета» со ссылкой на результаты опроса сервиса «Авито Авто».

Отмечается, что более 80% россиян взяли бы в поездку свою семью или партнера, еще 11% хотели бы отправиться в автопутешествие с друзьями. Около 47% опрошенных подчеркнули, что готовы проехать сразу несколько соседних областей.

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Как сообщили «Дни.ру», полный техосмотр перед поездкой проходят 35% россиян.