Общество 31 июля 2023, 11:15 «Авито»: 66% россиян поддержали тренд на натуральную красоту

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Около 66% россиян заявили, что полностью поддерживают современный тренд на натуральную и естественную красоту. Об этом сообщил Life со ссылкой на результаты опроса платформы «Авито.Услуги».

Большинство соотечественников назвали макияж, увеличение губ, наращивание ресниц излишними и подчеркнули, что естественная красота никогда не выйдет из тренда.

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Также опрошенные убеждены, что общепринятые стандарты красоты зачастую нереалистичны, достичь их невозможно. Отмечается, что полностью своей внешностью довольны всего 61% россиян.