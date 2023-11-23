Общество 23 ноября 2023, 16:01 «Авито»: 64% россиян используют продукты компании-работодателя

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Более половины россиян (64%) предпочитают пользоваться продуктами или услугами компании, в которой работают. Об этом сообщил «ФедералПресс» со ссылкой на результаты опроса сервиса «Авито Работа».

Среди указанных респондентов 30% делают это регулярно, 34% — иногда. Оставшиеся 36% участников заявили, что продукты фирмы-работодателя не вызывают у них интерес.

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Также стало известно, что лишь 33% нанимателей предоставляют корпоративные скидки всем сотрудникам.