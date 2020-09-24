«Авифавир» можно будет купить в аптеках за 8 тысяч рублей

Российские аптеки получат препарат «Авифавир», который применяют при лечении COVID-19. Стоить лекарство от коронавирусной инфекции будет восемь тысяч рублей, сообщили в РФПИ.

Цену озвучил глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев, слова которого привело РИА «Новости». Ценник на аналогичное лекарство на аптечных прилавках он назвал завышенной.

«Мы специально чуть-чуть задержали наш выход в аптеки, чтобы предоставить цену более разумную», — сказал Дмитриев.

В России начались продажи еще одного препарата от коронавируса — «Арепливира», произведенного российской компании «Промомед». Купить его можно за 12,3 тысячи рублей.