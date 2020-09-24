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    24 сентября 2020, 12:29

    «Авифавир» можно будет купить в аптеках за 8 тысяч рублей

    Александра Ломейко

    Российские аптеки получат препарат «Авифавир», который применяют при лечении COVID-19. Стоить лекарство от коронавирусной инфекции будет восемь тысяч рублей, сообщили в РФПИ.
    «Авифавир» можно будет купить в аптеках за 8 тысяч рублей

    Цену озвучил глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев, слова которого привело РИА «Новости». Ценник на аналогичное лекарство на аптечных прилавках он назвал завышенной.

    «Мы специально чуть-чуть задержали наш выход в аптеки, чтобы предоставить цену более разумную», — сказал Дмитриев.

    В России начались продажи еще одного препарата от коронавируса — «Арепливира», произведенного российской компании «Промомед». Купить его можно за 12,3 тысячи рублей.

    Новости SMI.FM