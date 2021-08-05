Авиатехник из Выборга сменил фамилию и выиграл в акции автомобиль

Авиамеханик из Выборга Виктор Верный в родном городе оставил колледж, прежнюю жизнь и даже фамилию. Начать с чистого листа решил в столице. В Москву Виктор приехал на старой легковушке — и здесь же без сожаления решил с ней попрощаться. Молодой человек стал одним из восьми победителей, выигравших иномарки и гаджеты в акции «Я — Верный».

«Моя машина — не знаю, как мы добрались в Москву, — она на последнем издыхании. Нам просто повезло, что мы доехали. Хочется избавиться от везения в жизни, взять все в свои руки. И поэтому сдам машину в утилизацию», — рассказывает Виктор Верный.

Источник фото: телеканал «360»

История Виктора Решетникова — такая фамилия указана в первом паспорте — теперь в прошлом. Он стал Верным своей мечте — причем официально. Решил поучаствовать в акции одноименной торговой сети, сменил фамилию — и не прогадал.

Источник фото: телеканал «360»

На участие в акции «Я — Верный» подали заявку более пяти тысяч россиян. 50 тысяч рублей получил каждый, кто сменил фамилию на Верный, но лишь восемь счастливчиков — еще гаджеты и иномарки. Так что Виктору повезло вдвойне.

«Акция „Я — Верный“ не про деньги. Это очень хорошая, добрая история, в которой реальные люди изменили жизнь к лучшему. А еще за счет акции мы сформировали вокруг бренда „Верный“ сообщество лояльных покупателей, которые объединены общими ценностями и интересами. Всего мы получили пять с половиной тысяч заявок, мы поговорили с каждым участником и выбрали только самые лучшие, искренние истории», — рассказала руководитель PR-службы торговой сети «Верный» Олеся Лаптева.

Источник фото: телеканал «360»

Виктор Верный стал обладателем белого «Фольксвагена». Автомат, двухзональный климат, 21-й год выпуска — можно смело покорять столицу.

Я во многих розыгрышах участвовал. И всегда были сомнения в том, что возможно что-то крупное выиграть. Единственное, что я выигрывал, — мешок брендированный. Но я все равно продолжал участвовать, потому что кому-то иногда везет. И в итоге повезло по-крупному Виктор Верный победитель акции «Я — Верный».

Источник фото: телеканал «360»

Сейчас в планах счастливого обладателя нового авто — отдых, Виктор планирует поехать в солнечную Абхазию. Признается, что хочет взять смысловую паузу и подготовиться к более ощутимым переменам — работе в авиакомпании и переезду.