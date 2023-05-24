Общество 24 мая 2023, 18:40 Авиасалон МАКС в Жуковском отменили в этом году ТАСС: авиасалон МАКС в Жуковском не состоится в 2023 году РИА «Новости»

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Международный авиационно-космический салон (МАКС) в Жуковском не состоится в 2023 году. Масштабное мероприятие перенесли на следующий год, сообщил источник ТАСС в оргкомитете.

«МАКС в этом году не состоится. Его проведение запланировано на 2024 год», — заявил собеседник агентства.

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Он добавил, что окончательное решение по вопросу еще не приняли. Перенос авиационного салона на следующий год должны утвердить 25 мая.

Другой источник агентства, близкий к организаторам, подтвердил, что МАКС-2023 проводить не будут. По его словам, подготовку к летной программе авиасалона уже отменили.

РИА «Новости» сообщило со ссылкой на несколько источников, близких к выставке и компаниям, что МАКС лишь могут перенести на более поздний срок. Одни из осведомленных лиц заявили об отмене мероприятия в 2023 году, другие сказали, что вопрос собираются решить на совещании 25 мая. Организатор выставки отказался комментировать вероятность отмены, указало агентство.

Международный авиационно-космический салон должен был пройти в 16-й раз. Мероприятие собирались провести с 25 по 30 июля 2023 года.