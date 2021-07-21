Авиасалон МАКС-2021 открылся для посетителей. Трансляция второго дня

Международный авиационно-космический салон МАКС-2021 открылся для посетителей 21 июля. Пилотажные группы «Стрижи», «Русские витязи» и «Первый полет» продемонстрируют свое мастерство во второй день работы авиасалона. «360» ведет прямую трансляцию из Жуковского.

Первый день работы МАКС-2021 был полон событий. Авиасалон посетил президент России Владимир Путин. Он по традиции купил мороженое и посмотрел получасовую летную программу с участием новейших российских вертолетов и самолетов.

Вечером зрителям представили легкий одномоторный истребитель Checkmate. Этот современный отечественный самолет составит конкуренцию зарубежным аналогам, так как стоит гораздо дешевле. По словам директора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрия Шугаева, машина может пригодиться странам Ближнего Востока, Северной Африки и Юго-Восточной Азии. Checkmate впервые поднимется в воздух в 2023 году.