Авиалесоохрана Красноярского края пополнится новыми вертолетами | 360°

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Авиалесоохрана Красноярского края пополнится новыми вертолетами

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Для Авиалесоохраны Красноярского края в пользование были предоставлены новые вертолеты. В настоящий момент они готовятся к отправке. Об этом написал ОТР.

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По словам журналистов издания, за счет них у сотрудников Авиалесоохраны появится возможность совершать более длительные полеты и сбрасывать воду более точечно. На борт можно будет взять около четырех тонн груза.

Вертолеты

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