Все новости

Подмосковье

05 сентября 2022, 10:48

Жители Подмосковья смогут записаться на консультацию по долгостроям до 7 сентября

Важное

05 сентября 2022, 10:46

Промышленную ипотеку запустят в России

Реклама

Важное

05 сентября 2022, 10:27

Террорист-смертник взорвался у ворот российского посольства в Кабуле — СМИ

Важное

05 сентября 2022, 10:25

Члены МАГАТЭ покинули Запорожскую АЭС

Важное

05 сентября 2022, 10:22

Устроивший стрельбу в Пермском университете Бекмансуров признал свою вину в суде

Подмосковье

05 сентября 2022, 10:12

Акция «Диктант Победы» прошла на 10 площадках в Реутове

Эксклюзив

05 сентября 2022, 10:10

Двое погибли при пожаре в одной из квартир Подольска

Криминал

05 сентября 2022, 10:08

Суд над стрелком Бекмансуровым начался в Перми

Важное

05 сентября 2022, 10:01

Взрыв прогремел около посольства РФ в Кабуле — СМИ

Общество

05 сентября 2022, 02:45

Авиаконструктор назвал самое безопасное место в самолете

Авиаконструктор Прядка: кресла в хвосте являются самыми безопасными местами в самолете

Читать 360tv в

Наибольшие шансы остаться невредимыми при чрезвычайной ситуации имеют те пассажиры, которые сидят на последнем ряду. Об этом рассказал авиационный инженер, конструктор Виктор Прядка.

«Относительно безопасные места в самолете располагаются в хвостовой части. Обычно последний ряд меньше всего подвергается разрушающим динамическим нагрузкам», — сказал Прядка в разговоре с радио Sputnik.

Реклама

По его словам, были случаи, когда сидевшие на последнем ряду пассажиры оставались живы при разрушении лайнера. Но при выборе мест нужно учитывать еще и конструкцию воздушного судна.

Реклама

«Условно можно считать, что безопаснее сидеть в хвосте так называемого узкофюзеляжного самолета. Там в последнем ряду компоновка кресел три плюс три, либо три плюс два, либо два плюс два. У широкофюзеляжных самолетов компоновка кресел три плюс четыре плюс три», — отметил эксперт.

Он пояснил, что в последнем случае у лайнера диаметр фюзеляжа больше, поэтому разрушение самолета может произойти быстрее. Вероятность выжить в таком воздушном судне меньше.

Самолеты

0

0

0

0

0

0

Реклама

Реклама