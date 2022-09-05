Общество 05 сентября 2022, 02:45 Поделиться Telegram

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Viber Авиаконструктор назвал самое безопасное место в самолете Авиаконструктор Прядка: кресла в хвосте являются самыми безопасными местами в самолете Upsplash

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Наибольшие шансы остаться невредимыми при чрезвычайной ситуации имеют те пассажиры, которые сидят на последнем ряду. Об этом рассказал авиационный инженер, конструктор Виктор Прядка.

«Относительно безопасные места в самолете располагаются в хвостовой части. Обычно последний ряд меньше всего подвергается разрушающим динамическим нагрузкам», — сказал Прядка в разговоре с радио Sputnik.

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По его словам, были случаи, когда сидевшие на последнем ряду пассажиры оставались живы при разрушении лайнера. Но при выборе мест нужно учитывать еще и конструкцию воздушного судна.

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«Условно можно считать, что безопаснее сидеть в хвосте так называемого узкофюзеляжного самолета. Там в последнем ряду компоновка кресел три плюс три, либо три плюс два, либо два плюс два. У широкофюзеляжных самолетов компоновка кресел три плюс четыре плюс три», — отметил эксперт.

Он пояснил, что в последнем случае у лайнера диаметр фюзеляжа больше, поэтому разрушение самолета может произойти быстрее. Вероятность выжить в таком воздушном судне меньше.

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