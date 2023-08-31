Общество 31 августа 2023, 09:13 Авиакомпаниям предложили покупать западные самолеты за счет чистой прибыли «Коммерсант» сообщил о согласовании сделок по выкупу западных самолетов РИА «Новости»

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Три российские авиакомпании предварительно согласовали с Минтрансом получение средств из Фонда национального благосостояния на переоформление 40 самолетов из иностранной собственности в российскую, сообщил «Коммерсант». По данным издания, речь идет об «Аэрофлоте», «Уральских авиалиниях» и iFly.

На страховое урегулирование по этим лайнерам, по данным издания, потребуется 80–96 миллиардов рублей. При этом компании обязаны будут направить на эти сделки всю чистую прибыль за 2022 год.

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Как уточнил «Коммерсант», «Аэрофлот» согласовал выкуп 18 самолетов ирландской AerCap, «Уральские авиалинии» — 19 бортов разных собственников, iFly — три Airbus A330 от американской Air Lease Corporation.

По состоянию на 13 марта 2022 года российские авиаперевозчики эксплуатировали 721 борт, зарегистрированный в Бермудском реестре (ВСАА). К концу года их осталось 520, а на конец июня этого года — 475.

По оценке аналитика канала «Мои инвестиции» Елены Сахновой, стоимость 18 среднемагистральных самолетов «Аэрофлота» может составить от 45 миллиардов до 53 миллиардов рублей, 19 Airbus «Уральских авиалиний» — ориентировочно в 28–33 миллиарда рублей. Три А330 iFly Сахнова оценила в 9–10 миллиардов рублей.

По данным «Коммерсанта», на выкуп самолетов предусмотрено 300 миллиардов рублей из ФНБ. Но, возможно, в настоящее время доступно не более 100 миллиардов рублей, уточнило издание.