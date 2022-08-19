Авиакомпаниям предложили летать за рубеж на советских самолетах

Российским авиакомпаниям предложили взять в лизинг советские самолеты Як-42. С их помощью можно беспрепятственно выполнять рейсы за границу, не опасаясь при этом санкций. Об этом сообщили «Известия».

У компании «АТ-Лизинг», которая является владельцем судов, в собственности находится 14 модернизированных «Яков» с увеличенной дальностью полета. Источники на рынке рассказали изданию, что использование этих моделей изучали «Ираэро», Utair, Red Wings.

Однако в отрасли считают, что эксплуатация советских самолетов может быть выгодна только при серьезной государственной поддержке или же на международных рейсах. Эксперты отмечают и очевидный плюс Як-42 —в отличие от Superjet, эти самолеты состоят полностью из российских комплектующих.

Вице-премьер, глава Минпромторга РФ Денис Мантуров заявил, что первую полностью импортозамещенную версию пассажирского самолета МС-21 изготовят в ранее обозначенный срок — она будет готова к концу 2024 года. Также он напомнил о подготовке импортозамещенной версии Sukhoi Superjet, которая будет готова уже к концу 2023 года.