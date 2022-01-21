Росавиация дала рекомендацию российским компаниям провести проверку и подготовиться к возможному влиянию сетей 5G на приборы во время полетов за рубеж. Об этом сообщила газета «Коммерсант».

Такие советы были даны на фоне развертывания в США сетей 5G, уже известно о сложностях с полетами. Дело в том, что диапазон частот в этих сетях близок к частотам бортовых радиовысотомеров, соответственно это может повлиять на их работу. При этом точных доказательств нет.

Тем менее «Аэрофлот», Utair, Red Wings, S7 получили соответствующее уведомление от Росавиации. Представители «Аэрофлота» рассказали, что пилоты выполняют рекомендации, но никаких отклонений в работе радиовысотомеров не зафиксировали.

«Пилоты авиакомпании также не сталкивались с влиянием 5G на работу радиовысотомеров», — сообщили в S7.

В Росавиации и Минтрансе комментировать рекомендации не стали.

Ранее стало известно, что авиакомпания Emirates Airlines не будет летать в большинство городов США из-за развертывания в этой стране сетей 5G.