Общество 18 апреля 2023, 14:35 Red Wings заявила, что не виновата в ситуации с облитой кипятком девочкой Компания Red Wings не признала, что ее стюардесса облила девочку кипятком в полете РИА «Новости»

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Авиакомпания Red Wings не признала, что стюардесса виновата в получении ожогов девочкой на рейсе Москва — Хургада. Перевозчик в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» подчеркнул, что бортпроводники подошли к ребенку уже после случившегося.

«9 апреля на рейсе Москва-Хургада, авиакомпании Red Wings произошел особый случай в полете. Во время выполнения рейса в горизонтальном полете после завершения обслуживания на борту, кабинный экипаж воздушного судна Boeing-777 обратили внимание на то, что в первом салоне громко заплакала маленькая девочка», — заявили представители авиакомпании.

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По их словам, бортпроводники сразу подошли к ребенку. Мама объяснила, что на девочку из бумажного стакана пролился кипяток. При этом перевозчик подчеркнул, что горячее питание семье передали в руки «незадолго до инцидента».

По словам собеседников радиостанции, пострадавшей сразу же оказали первую помощь, для этого использовали противоожоговые лекарства и салфетки. У девочки зафиксировали ожог правой и левой ноги. После этого члены экипажи помогли женщине перенести ребенка на удобное место. Авиакомпания подчеркнула, что проводит внутреннее расследование.

Мама девочки Ольга ранее сказала «360», что стакан с кипятком пролила стюардесса по имени Яна. Женщина добавила, что бортпроводница после случившегося ничем не помогла ребенку и не принесла извинений. Сейчас пострадавшая с мамой и дедушкой находится в Египте, там она проходит лечение, а в конце недели вернется в Москву.