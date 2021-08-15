Авиакомпания «Витязь-Аэро», которой принадлежал Ми-8, приостановила экскурсии на Камчатке

Авиакомпания «Витязь-Аэро», чей вертолет рухнул на Камчатке, приостановила экскурсии в Долину гейзеров и на Курильское озеро. Информация об этом появилась на странице Министерства туризма Камчатки в Instagram.

Представители авиакомпании объяснили, что соответствующие ограничения ввела Росавиация.

«С 13 августа авиакомпания приостанавливает пассажирские перевозки в межмуниципальном сообщении и перевозки туристических групп в Долину гейзеров и озеро Курильское до окончания срока действия ограничения», — говорится в сообщении.

Решение было принято после крушения вертолета Ми-8, которое произошло 12 августа. В результате из 16 пассажиров спаслись только восемь. Недавно сотрудники МЧС вытащили тела четырех погибших. Следствие пока рассматривает несколько причин падения — плохие погодные условия, ошибка пилотирования и неисправность оборудования.

Ранее стало известно, что авиакомпания «Витязь-Аэро» выплатит по миллиону рублей семьям погибших во время крушения вертолета Ми-8. Еще семьи получат от государства по два миллиона.