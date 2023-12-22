22 декабря 2023, 11:15
Авиакомпания S7 решила вопрос с иностранными лизингодателями по 45 самолетам
S7 завершила сделку с зарубежными лизингодателями по 45 самолетам
Российская авиакомпания S7 урегулировала отношения с иностранными лизингодателями по 45 самолетам. Об этом сообщили в пресс-службе перевозчика.
«S7 Airlines завершила сделку по урегулированию взаимоотношений с группой зарубежных лизингодателей с участием страховой компании ООО „СК „НСК“ по 45 среднемагистральным самолетам и четырем авиационным двигателям», — указали в компании.
Реклама
Согласно договоренностям, лизингодатели свернули все требования к отечественным сторонам по страховым полисам и по договорам аренды 45 самолетов, которые составляют почти 50% флота авиакомпании.
Российские перевозчики призвали расширить список государств, которые могут поставлять запчасти. Росавиация одобрила изменения. В перечень стран могут попасть Эфиопия, Гонконг, Южная Корея и другие. В ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта пояснили, что такая мера упростит обслуживание авиационной техники, в частности, двигателей.
Авиация
Авиакомпании
Реклама
Реклама