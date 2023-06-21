Общество 21 июня 2023, 15:35 Авиакомпания «Россия» увеличила количество рейсов в Нижний Новгород из Москвы и Петербурга

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Авиакомпания «Россия» увеличила число регулярных рейсов из Москвы и Санкт-Петербурга в Нижний Новгород. Об этом сообщило НИА «Нижний Новгород» со ссылкой на пресс-службу компании.

Благодаря запуску дополнительных рейсов самолеты смогут перевезти более 70 тысяч пассажиров. Представители авиакомпании отметили, что Нижний Новгород является центром притяжения туристов, все больше россиян выбирают это направление для путешествий.

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Отмечается, что рейсы будут выполняться на лайнерах Sukhoi Superjet 100.