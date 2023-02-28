Общество 28 февраля 2023, 11:59 Авиакомпания «Россия» скорректировала рейсы из-за закрытия аэропорта в Санкт-Петербурге Авиакомпания «Россия» предупредила о задержке рейсов на вылет из аэропорта Пулково РИА «Новости»

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Рейсы авиакомпании «Россия» временно скорректировали из-за ситуации с закрытием аэропорта Пулково в Санкт-Петербурге. Об этом сообщила пресс-служба перевозчика.

«Россия» предупредила пассажиров о задержке вылетов рейсов из Санкт-Петербурга: FV 6447 в Кировск, FV 6569 в Сочи, FV 6565 в Сочи, FV 6019 в Москву, FV 6325 в Калининград и FV 6105 в Нижний Новгород.

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Также уже вылетевший из Москвы в Санкт-Петербург борт FV 6018 вернулся в столичный аэропорт Внуково.

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«Пассажирам задержаны рейсов предоставят услуги согласно стандартам авиакомпании и Федеральным авиационным правилам», — отметили в «России».

Утром 28 февраля стало известно, что воздушное пространство в небе над аэропортом Пулково закрыли из-за неопознанного летающего объекта. По неподтвержденным официально данным, в городе объявили план «Ковер».

Администрация Санкт-Петербурга подтверждала, что Пулково временно не принимает и не отправляет самолеты, но причины не назвала.