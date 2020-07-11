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    11 июля 2020, 17:30

    Авиакомпания «Россия» проверит данные о «дожде» в самолете

    Дарья Морозова

    Авиакомпания «Россия» дала комментарий насчет видео с самолетом Хабаровск — Сочи, которое попало в соцсети. В ролике на пассажиров капает вода с потолка воздушного судна, им приходится сидеть под зонтами.

    По данным пресс-службы авиакомпании, сейчас идет проверка этой информации. Претензий от пассажиров, насчет текущего в салоне конденсата, в данный момент не зафиксировано.

    «Сами рейсы выполнялись в штатном режиме по расписанию», — уточнили в организации.

    Ранее двое жителей Новороссийска возмутились поведением туристки, которая шла по улице в купальнике. Они сняли ее но видео и попытались пристыдить. Большинство пользователей в комментариях под видео заступились за девушку и ее подругу, назвав моралистов дикими.