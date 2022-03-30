Авиакомпания «Россия» перевела все 125 самолетов в российский реестр

Авиакомпания «Россия» приняла решение о переводе всех 125 эксплуатируемых самолетов под юрисдикцию РФ. Об этом представители перевозчика сообщили ТАСС.

«Россия» подчеркивает, что процедуры совершены с полным соответствием с отечественным законодательством.

«Авиакомпания сможет использовать иностранные воздушные суда под флагом России для сообщения с отдаленными регионами страны», — заявил представитель перевозчика.

В настоящее время парк «России» насчитывает 125 самолетов, в их числе иностранные Boeing 737, 777 и 747, а также Airbus A319/320.

Авиакомпания сообщила, что для надежного планирования полетов за рубеж она намерена использовать российские самолеты SSJ 100, взятые у местных лизингодателей. Для их технического обслуживания привлечены исключительно компетентные и квалифицированные специалисты.

«Самолеты авиакомпании имеют всю необходимую бортовую документацию, одобренную уполномоченным органом в области гражданской авиации РФ», — подчеркнули в «России».

Ранее Росавиация сообщала, что все допущенные к полетам самолеты полностью соответствуют нормам летной годности.