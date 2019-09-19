Авиакомпания объяснила снятие пьяного пилота с рейса из Тюмени

Пьяного пилота компании АZUR air сняли с рейса Тюмень - Сургут. На борту самолета он находился в качестве пассажира в свой выходной день. За штурвал этого самолета он не собирался — AZUR air не осуществляет внутренних перелетов.

В СМИ появилась информация, что пилота Александра Слободчикова вызвали с выходных на работу. Он якобы должен был сесть за кабину лайнера вылетавшего из Тюмени в Сургут, однако крепко принял на грудь и его пришлось снять с рейса и передать полицейским. На деле все оказалось совсем не так.

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«Авиакомпания АZUR air не выполняет рейсов по внутренним воздушным линиям, в том числе по маршруту Тюмень — Сургут. Речь идет о снятии пассажира с рейса другой авиакомпании. По стечению обстоятельств этот пассажир является пилотом», — рассказали в пресс-службе компании, где работает авиатор.

2 сентября Слободчиков выполнил рейс из Бургаса в Тюмень, после чего у него были два выходных. 4 сентября он должен был вернуться на работу и лететь из Сургута в Анталью. 2 сентября он вылетал пассажиром на рейсе сторонней авиакомпании. Тогда и произошел инцидент.

Также в AZUR air заявили, что требуют от своих сотрудников дисциплины, поэтому Слободчикова отстранили от полетов после происшествия и вызвали в Москву для разбирательств