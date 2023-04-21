Общество 21 апреля 2023, 18:38 Авиакомпания Air Moldova отменила все рейсы до 25 апреля РИА «Новости»

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Авиакомпания Air Moldova сообщила об отмене всех рейсов, которые должны были состояться с 21 по 25 апреля. Мера вызвана отсутствием финансов, необходимых для деятельности компании, поясняется в пресс-релизе.

«К сожалению, отмечаем, что все усилия и действия, предпринятые командой Air Moldova для управления ситуацией, в которой находится компания, на данный момент не дали результатов», — также говорится в сообщении.

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Пассажиры смогут вернуть билеты, купленные на эти даты, и получить обратно свои деньги, отправив запрос на helpdesk@airmoldova.md. Помощь и дополнительную информацию можно получить круглосуточно по номеру 022-830-830.

Компания извинилась перед пассажирами за невозможность выполнить свои обязательства «в этот критический период».

Air Moldova не раз жаловалась на финансовые трудности. В марте на сайте появилось заявление о том, что компания «стала мишенью преднамеренного очернения», цель которого — обанкротить ее. В частности, неожиданная необходимость временно вернуть арендодателю два самолета из флота компании привела к отмене рейсов в марте. Кроме того, банк обязал ее увеличить сумму депозита, чтобы гарантировать возврат неиспользованных билетов, в результате образовался дефицит средств. Сотрудникам не платят зарплату с февраля, кроме того, авиакомпания не может оплатить услуги аэропорта, обслуживание самолетов по контракту и долги перед поставщиками.