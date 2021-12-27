Авиакомпании задумались об отказе от повышения тарифов в 2022 году

Стоимость авиабилетов по России в 2021 году опустилась ниже допандемийного 2019 года. В 2022 году цены могут остаться на таком уровне.

Как сообщила газета «Известия» со ссылкой на авиакомпании, основные причины такой ситуации заключаются в том, что на внутреннем рынке сильная конкуренция, избыточная провозная емкость и медленно восстанавливающийся спрос.

В итоге средний ценник на авиабилеты по России упал к уровню 2019 года на 10–15% — на фоне резкого подорожания авиатоплива и роста аэропортовых сборов. По мнению экспертов, в будущем году возможности повышения цен будут связаны с темпами восстановления международного авиасообщения.

Запуск новой низкобюджетной авиакомпании Citrus, а также быстрый рост лоукостера «Победа», по мнению экспертов, может оказать дополнительное давление на средний тариф 2022 года.

Аналитики из онлайн-сервиса для бронирования билетов Ozon Travel провели исследование и выяснили, какие месяцы лучше всего выбирать для путешествий в 2022 году. Самые дорогие билеты на самолет будут в июне, августе и октябре. Слетать в путешествие дешевле всего можно будет в первые три месяца года.