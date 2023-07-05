Общество 05 июля 2023, 09:24 Авиакомпании предупредили о рисках приостановки полетов на Ан-2 РБК: авиакомпании оценили риски приостановки полетов на самолетах Ан-2 РИА «Новости»

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Отечественные авиакомпании столкнулись с риском невозможности выполнения полетов на самолетах Ан-2 в связи с определенными сложностями при поставках зарубежных запчастей. Об этом сообщил РБК.

Эту проблему впервые обсудили на заседании рабочей группы «Развитие региональных аэропортов и авиационных перевозок» на комиссии Государственного совета 29 июня.

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Генеральный директор Московского авиационно-ремонтного завода Павел Ненастьев сообщал, что есть проблемы с подорожанием и поставками запчастей на самолеты Ан-2. По его словам, в России необходимо наладить собственное производство порядка 60 комплектующих для этого типа самолетов.

«В ином случае ситуация грозит приостановкой работы парка самолетов Ан-2», — отметил он.

В пресс-службе Минпромторга отметили, что для сохранения перевозок на местных воздушных линиях Уральский завод гражданской авиации начала разработку многоцелевого самолета «Байкал».

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что у России есть все возможности для производства собственных самолетов.