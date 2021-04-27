Авиакомпании предупредили о полной загрузке черноморских аэропортов

Аэропорты Сочи, Анапы, Геленджика и Симферополя в майские праздники и летом могут впервые быть полностью загруженными. Российские авиакомпании перенаправляют пассажирские рейсы на курорты Черного моря из-за ограничений на полеты в другие страны.

Из-за ограничения на полеты в Турцию и отсутствии зарубежной бюджетной альтернативы россияне майские праздники проведут на побережье Черного моря, сообщили РБК представители крупнейших российских авиакомпаний. Бизнесмен Олег Дерипаска, который является совладельцем холдинга «Аэродинамика», контролирующего аэропорты Анапы, Сочи и Краснодара, отметил, что аэропорт Сочи до сентября будет работать из расчета 100% нагрузки.

На фоне ограничений полетов в Турцию и отсутствия даты начала возобновления полетов на египетские курорты «Аэрофлот» удвоил количество полетов в Сочи, Краснодар и Анапу, на 50% выросло количество рейсов в Ростов-на-Дону и на 40% — в Симферополь и Геленджик.

В полтора раза увеличили количество рейсов на юг «Уральские авиакомпании», на 30% отправит больше самолетов Red Wings.