Авиакомпании могут сократить сотрудников из-за отмены рейсов на фоне коронавируса

«Если полетов нет, не покупают билетов — что делать с экипажами?» — задался вопросом Сытник.

По его словам, у некоторых авиаперевозчиков может быть запас средств на пару-тройку месяцев в надежде на то, что за это время вирус победят.

«А если нет, тогда — неоплачиваемый отпуск или лучше вообще уволить», — продолжил собеседник информагентства.

Он заметил, что при таком сценарии у руководства компании появится удобный шанс избавиться от недостаточно профессиональных работников и найти лучших. А уволенные сотрудники, обладающие высокой квалификацией, после кризиса смогут найти себе новое место.