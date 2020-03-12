    12 марта 2020, 11:53

    Авиакомпании могут сократить сотрудников из-за отмены рейсов на фоне коронавируса

    Артур Блянихов

    Заслуженный пилот Юрий Сытник рассказал ИА Ura.ru, что из-за отмены рейсов на фоне распространения коронавируса российские авиакомпании могут сократить число своих сотрудников.

    «Если полетов нет, не покупают билетов — что делать с экипажами?» — задался вопросом Сытник.

    По его словам, у некоторых авиаперевозчиков может быть запас средств на пару-тройку месяцев в надежде на то, что за это время вирус победят.

    «А если нет, тогда — неоплачиваемый отпуск или лучше вообще уволить», — продолжил собеседник информагентства.

    Он заметил, что при таком сценарии у руководства компании появится удобный шанс избавиться от недостаточно профессиональных работников и найти лучших. А уволенные сотрудники, обладающие высокой квалификацией, после кризиса смогут найти себе новое место.