Общество 12 сентября 2023, 17:45 Авиаэксперт Виктор Горбачев: пилоты Airbus A320 показали настоящее мастерств при аварийной посадке

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Генеральный директор Ассоциации «Аэропорт» гражданской авиации Виктор Горбачев в эфире радиостанции Sputnik прокомментировал экстренную посадку самолета Airbus A320 на поле в Новосибирской области. По его словам, пилоты показали настоящее мастерство.

Ранее стало известно, что пассажирский самолет А320, летевший из Сочи в Омск, совершил аварийную посадку в поле в Новосибирской области из-за отказа одной из трех гидросистем. Никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал.

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«Это не чудо — это мастерство. Это сложно, но для того и существуют тренажеры. <…> Высокого класса пилот, надо на этих ребят равняться», — сказал Горбачев.