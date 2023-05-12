12 мая 2023, 18:43
Авиаэксперт Пантелеев рассказал, что аваикомпании ведут переговоры с МИД об открытии новых международных направлений
Российские авиакомпании нацелены на увеличение количества рейсов и открытие новых международных направлений. Об этом ИА «НСН» рассказал исполнительный директор агентства «Авиапорт» Олег Пантелеев.
Он подчеркнул, что представители авиакомпаний уже выразили свою готовность и ведут переговоры с министерством иностранных дел.
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«Радикальных отличий ожидать не приходится. Надеемся, что будут появляться новые международные направления. Работу в этой части очень активно ведут авиационные власти России, находясь в тесном диалоге с МИД России и коллегами в других странах», — объяснил Олег Пантелеев.
Туризм
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