Общество 12 мая 2023, 18:43 Авиаэксперт Пантелеев рассказал, что аваикомпании ведут переговоры с МИД об открытии новых международных направлений

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Российские авиакомпании нацелены на увеличение количества рейсов и открытие новых международных направлений. Об этом ИА «НСН» рассказал исполнительный директор агентства «Авиапорт» Олег Пантелеев.

Он подчеркнул, что представители авиакомпаний уже выразили свою готовность и ведут переговоры с министерством иностранных дел.

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«Радикальных отличий ожидать не приходится. Надеемся, что будут появляться новые международные направления. Работу в этой части очень активно ведут авиационные власти России, находясь в тесном диалоге с МИД России и коллегами в других странах», — объяснил Олег Пантелеев.

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