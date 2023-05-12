Общество 12 мая 2023, 18:31 Авиаэксперт Пантелеев посоветовал летать с пересадками, чтобы сэкономить

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Сэкономить на билетах и авиаперелетах не так просто, но можно, если подходить к путешествию основательно. Об этом ИА «НСН» рассказал исполнительный директор агентства «Авиапорт» Олег Пантелеев.

Он посоветовал планировать поездку заранее и рассматривать варианты с пересадками. По словам эксперта, это отличный способ сэкономить. И потраченное время в любом случае окупится.

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«Сейчас с учетом развития информационных систем, поисковых механизмов, есть возможность рассматривать альтернативные сценарии путешествий, когда вместо прямого авиаперелета можно сформировать цепочку с одной-двумя пересадками, иногда с пересадками на наземный транспорт», — отметил Олег Пантелеев.

Он добавил, что также дешевле билеты всегда в месяцы с низким спросом. Например, можно сэкономить, если полететь отдыхать в ноябре или феврале.

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