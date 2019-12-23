Авиаэксперт объяснил, почему необходимо русифицировать Sukhoi Superjet

Русификация Sukhoi Superjet необходима. В первую очередь [столько] не самому Sukhoi Superjet, сколько нашей отечественной авиационной промышленности. Когда проект Sukhoi Superjet запускался в начале 2000-х, мы рассчитывали на широкомасштабную международную кооперацию, сделали ставку на иностранных поставщиков. В то время наши отечественные производители были не готовы к такому технологическому рывку и ресурсов в стране просто не было Роман Гусаров.

Однако сейчас ситуация, по его мнению, изменилась. В России пришло осознание того, что надо уметь не только собирать самолеты из того что есть на рынке, но еще и «быть держателями неких технологий, ноу-хау и производств, способных обеспечить эту конструкцию».

«В этом отношении это инвестиция не столько в отдельно взятый Superjet, сколько в будущее нашего авиастроения», — объяснил эксперт.

Гусаров отметил, что сейчас надо понять, как сделать Sukhoi Superjet более продаваемым. Для того чтобы он стал востребованным, его надо переместить в какую-то понятную для рынка нишу. Дело в том, что сейчас в салоне этого самолета 100 посадочных мест. Такие лайнеры в мире сейчас не востребованы, добавил собеседник «360».

Гусаров считает, что названные 15 миллиардов долларов — неокончательная сумма. Ведь речь идет пока только о разработке и сертификации таких комплектующих.

«А дальше их нужно будет интегрировать в воздушное судно, провести комплекс испытаний, сертифицировать самолет с этими комплектующими. Еще понадобится немало инвестиций в создание производств этих комплектующих», — заявил эксперт.

По его словам, только на начальный этап работы над проектом может уйти около пяти лет.