Авиаэксперт назвал регистрацию в аэропорту анахронизмом

Главный редактор Avia.ru Роман Гусаров заявил, что регистрация на рейс в аэропорту — это лишняя переплата для пассажиров. Об этом сообщила НСН.

По его мнению, большинство уже давно регистрируются онлайн. При этом регистрация в аэропорту включена в стоимость их билетов.

«Сегодня многие пассажиры регистрируются онлайн. Получается, они переплачивают за услугу, в которой нет необходимости и которая сегодня становится анахронизмом», — пояснил он.