Общество 21 декабря 2023, 14:10 Авиаэксперт Гусаров предложил внедрить абонементы для перелетов между Москвой и Петербургом

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Главред портала «Авиа.ру» Роман Гусаров выступил с предложением по внедрению абонементов для перелетов между российской столицей и Санкт-Петербургом. Об этом сообщила радиостанция «Говорит Москва».

По мнению эксперта, такие меры облегчат жизнь людям, которые работают на два крупнейших города РФ. Эти направления имеют огромный стабильный пассажирский поток, напомнил он.

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Гусаров отметил, что авиаабонементы можно создать по аналогии с проездными в наземном городском транспорте.