Общество 06 марта 2024, 13:54 Авиаэксперт Гусаров: новые полномочия экипажа самолета позволят обеспечить безопасность пассажиров

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Закон, который позволяет членам экипажа давать отпор нарушителям всеми необходимыми средствами, вступил в силу в России. В беседе с сайтом телеканала «Звезда» авиаэксперт Роман Гусаров прокомментировал новые правила.

«Если раньше противодействовать дебоширу можно было только в рамках допустимой самообороны, поскольку члены экипажа не являются представителями силовых структур, они не имеют права в отношении других граждан применять физическую силу, сейчас вот этой маленькой поправкой им дали такое право», — пояснил специалист.

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По его словам, соответствующие полномочия помогут обеспечить безопасность пассажиров и полета в целом.