Авиаэксперт Горбачев рассказал, куда смогут летать «национализированные» самолеты

Член Общественного совета при Федеральном агентстве воздушного транспорта Виктор Горбачев рассказал, как будут использоваться иностранные самолеты, переведенные в отечественный реестр. Об этом сообщила НСН.

Он уточнил, что сертификаты годности им будут выписывать российские организации. Летать такие самолеты смогут также только на территории России и стран СНГ.

«Например, в Белоруссию самолеты смогут летать, но в других странах, конечно, есть вероятность наложения санкций», — заключил Горбачев.