Общество 02 августа 2023, 17:06 Авиаэксперт Герасимов: риск столкновения самолета с птицами при посадке ниже, чем при взлете

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Пассажирские самолеты нередко сталкиваются со стаями птиц, которые могут повредить механизмы воздушного судна. При этом риски их попадания в двигатель при посадке ниже, чем при взлете, сообщил авиаэксперт Павел Герасимов Общественной Службе Новостей.

По его словам, при снижении самолет уже имеет определенный запас скорости и высоты, особых угроз для безопасности полета в случае столкновения с птицами не возникнет.

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Герасимов отметил, что для предотвращения опасных ситуаций во всех аэропортах России необходима соколиная служба, отпугивающая диких птиц. Сейчас она действует лишь в воздушных гаванях Сочи, Новосибирска, Санкт-Петербурга и Москвы.