Общество 18 апреля 2023, 15:21 Авиаэксперт Герасимов поддержал просьбу россиян разрешить провозить больше жидкости в ручной клади

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Специалист Международной организации гражданской авиации Павел Герасимов в разговоре с ИА НСН оценил просьбу Общероссийского объединения пассажиров отменить ограничения при перевозке жидкости в ручной клади.

По его словам, большие российские аэропорты не имеют преград для отмены данного ограничения.

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«Я не вижу никаких потенциальных препятствий для отмены этих требований. Если дополнить условие в ряде аэропортов и установить прозрачную, невскрытую тару в заводской упаковке, было бы более чем достаточно», — сказал он.

Также Герасимов предложил начать с увеличения лимитов.

Ранее издание «Коммерсант» писало о призывах пассажиров рассмотреть идею полной отмены или смягчения требования по провозу жидкости в ручной клади.