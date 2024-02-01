Общество 01 февраля 2024, 12:28 Авиаэксперт Детенышев: в России планируют упростить правила эксплуатации авиатакси

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В Госдуме разработали законопроект об авиатакси, который упрощает правила перевозки пассажиров легкомоторными самолетами. Об этом сообщил председатель правления Ассоциации малых авиационных предприятий Сергей Детенышев сайту kp.ru.

По словам эксперта, сейчас в России слишком жесткие требования к официальному допуску небольших самолетов к перевозке пассажиров. Сложности с легальной регистрацией полетов приводят к тому, что пилоты и владельцы уходят «в тень».

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«В частности мы хотим упростить правила эксплуатации — например, отменить в авиатакси досмотр пассажиров, проверку у них документов и так далее. Обычные таксисты этого же не делают», — отметил Детенышев.