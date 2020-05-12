Авиаэксперт: через пять лет дела Airbus начнут налаживаться
Главред сайта aviaru.net Роман Гусаров обсудил с Nation News перспективы крупнейшего авиапроизводителя Airbus после окончания пандемии коронавируса.
Специалист напомнил о колоссальном обороте Airbus. По его словам, стоимость одного самолета достигает 100 миллионов долларов при том, что компания производит по два таких самолета в день.
Airbus объявила о сокращении производства, поскольку она произвела больше самолетов, чем поставила. Получилось так, что расходы значительно превысили доходы.
«Airbus — сложная инфраструктурная компания, она так долго и дорого устраивалась, что разрушить ее было бы крайне глупо. Лет через пять начнется восстановление и ее дела начнут налаживаться», — заметил собеседник информагентства.