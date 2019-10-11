Авиабомбы достали с затонувшего под Феодосией теплохода времен ВОВ
Спасатели из Севастополя присоединились к операции по разминированию грузового теплохода «Жан Жорес», затонувшего в акватории Феодосийского залива в годы Великой Отечественной войны. Об этом сообщила онлайн-газета «Новый Севастополь» со ссылкой на пресс-службу регионального МЧС.
В операции участвовали сотрудники главных управлений МЧС по Республике Крым и по Севастополю. Всего на сушу подняли более 6500 предметов. Их, в том числе 17 авиабомб различного калибра, уничтожили на полигоне.
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«Жан Жорес» перевозил боеприпасы в ходе Керченско-Феодосийской десантной операции. Противник атаковал с воздуха теплоход 4 января 1942 года, из-за чего тот получил серьезные повреждения. Команда все же отремонтировала судно и направилась в сторону Феодосии. Спустя несколько дней корабль подорвался на магнитной мине. После этого капитан приказал затопить «Жан Жорес».