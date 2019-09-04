Авиабилеты в России подорожали на 7%

Пассажирские авиаперелеты в России стали дороже на 7% в первом полугодии 2019 года по сравнению с этим же периодом прошлого года.

«За полгода (цены на авиабилеты выросли — прим. ред.) на 7%», — приводит РИА «Новости» слова начальника департамента госполитики в области гражданской авиации Минтранса РФ Светланы Петровой.

ФАС не увидела оснований для повышения цен на авиабилеты Подробнее

Чиновница в кулуарах Восточного экономического форума (ВЭФ) отметила, динамика роста цены на авиабилеты по итогам года будет зависеть от стоимости топлива.

Ранее Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) спрогнозировала повышение цен на авиабилеты до 10% из-за стоимости на керосин.

«Авиакомпании получают прибыль во II и III кварталах, а I и IV — всегда убыточны. Однако по нынешнему году положительных финансовых результатов не ожидается», — рассказал «Известиям» заместитель исполнительного директор АЭВТ Борис Шокуров.

Он отметил, что подорожание билетов будет зависеть не только от стоимости авиакеросина, но и от эффективности механизма компенсации перевозчикам в случае резкого роста цен на топливо.

В ФАС доводы АЭВТ нашли не убедительными.

«Учитывая, что цены на перелеты формируются в рыночных условиях и зависят от платежеспособности граждан, основания для негативных прогнозов отсутствуют», — рассказали в пресс-службе ведомства.

В ФАС добавили, что финансовые вопросы не могут решаться с помощью шантажа пассажиров, и анонсировали проверку заявления АЭВТ на предмет сговора.