«Любые передвижения планет — это только провокация, чтобы достать из нас то, что уже есть. Никогда с человеком не случится того, что он не носит в себе, в своем потенциале», — отметила она.

Со дна психики могут подниматься такие особенности и специфические вещи, о которых человек даже не догадывался. Это обычно происходит, когда в небесной сфере происходят аспекты между планетами. Самый простой из них — полнолуние. В ближайшее время это явление произойдет 3 августа. Астрологи прогнозируют достаточно напряженные аспекты: Солнце будет в конфликте с высшей планетой Уран, а Меркурий — в конфликте с высшей планетой Плутон.

В этот период люди могут сильнее раздражаться и испытывать больше агрессии. Поэтому в первой половине месяца по возможности лучше воздержаться от общения с большими и малознакомыми компаниями.

Помимо этого в последний летний месяц необходимо сохранять бдительность и уделить внимание потенциально проблемным зонам в доме. Если кто-то сомневается в электропроводке, лучше решить вопросы с ней заранее.

Однако август принесет и положительные тенденции. Он может стать благоприятным для людей интеллектуальных профессий. А еще многие испытают сильное желание что-либо изменить: в жизненном укладе, личных отношениях, работе. Причем можно будет что-то резко изменить и иногда — бесповоротно.

«Когда есть объективные предпосылки к переменам — это сильнейший стимул что-то изменить в своей жизни», — заметила Лозанчич.

По ее словам, главное не наломать дров из-за обычного скопления психической неудовлетворенности.