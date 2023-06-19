Общество 19 июня 2023, 19:26 Август стал самым популярным месяцем для отпуска у петербуржцев

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Чаще всего жители Санкт-Петербурга берут отпуск в августе. Об этом сообщили «Невские новости» со ссылкой на данные аналитиков сервиса hh.ru.

На втором месте по популярности оказался июнь, на третьем — сентябрь. Реже всего петербуржцы хотят отдыхать в марте, феврале и ноябре.

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Отмечается, что размером отпускных выплат довольны только 32% сотрудников города. Меньше всего этой суммой удовлетворены маркетологи и специалисты в сфере рекламы и PR.