Август принесет в европейскую часть России похолодание

«Первоначальные расчеты говорят о том, что возможно понижение температуры в первых числах августа на европейской части России», — заявил он.

Однако похолодание не будет слишком сильным. Тем более это пока что только предварительные данные, метеорологи пообещали еще уточнить информацию.

Погода в Москве 25 июля будет комфортной. Воздух прогреется до +24 градусов, осадков не ожидается. А на Урале и Поволжье местные жители столкнутся на выходных с резким понижением температуры воздуха. Столбик термометра опустится с почти +40 до +20…+25 градусов. Кроме похолодания, ожидаются усиление ветра, интенсивные дожди и град.

В то же время в Челябинской области введен режим ЧС по причине засухи из-за аномальной жары в регионе.

Аномальная жара, которая недавно стояла на Урале, в Сибири и на Дальнем Востоке, может говорить о предстоящей холодной зиме, рассказал климатолог. Такой прогноз больше всего вероятен для Челябинской области, где господствует континентальный климат.